Repubblica, Oliveira, la Fiorentina vuole l’intesa col Porto prima degli Europei: 20 milioni la richiesta

Potrebbe essere una settimana importante per la Fiorentina in chiave calciomercato. Il vertice del nuovo allenatore Gattuso con la dirigenza nel corso del suo primo giorno a Firenze, ha delineato strategie e obiettivi per rinforzare la rosa. Il nome più caldo è quello di Sergio Oliveira. Si tratta da giorni, col Porto che vorrebbe 20 milioni di euro e con la Fiorentina che si sta avvicinando anche tramite bonus s quanto richiesto. Mendes potrebbe risultare determinate per arrivare a una intesa. Anche perché venerdì prossimo inizieranno gli Europei e Olivera fa parte del gruppo dei convocati. Si punti ad arrivare a una intesa prima che la vetrina internazionale possa rivoluzionare e stravolgere la valutazione. Lo scrive Repubblica.

