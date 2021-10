Oliveira: “Non sarà facile giocare per Vlahovic con i fischi dei tifosi. Al momento non è se stesso”

A Lady Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Lulù Oliveira:

“Vlahovic? Io non ho mai vissuto una situazione simile, il nostro capitano, quando accadeva qualcosa di sgradevole, sistemava tutto. Era Batistuta. Non sarà facile giocare con un pubblico scontento, che fischierà Vlahovic appena sbagliera un gol. Dusan deve pensare da dove è venuto: è grazie alla Fiorentina se ora è diventato un giocatore importante. In questo momento non è se stesso ma un’altra persona, perché sta cercando di fare quello che dicono gli altri. Io penso che sia il procuratore a guidarlo in questo momento”.

