Brovarone: "Fiorentina in pole per Oliveira. Guedes? Discontinuo. Il mio preferito è Corona"

Le parole di Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno

Bernardo Brovarone, noto intermediario ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Sergio Oliveira, Jesùs Manuel Corona e Goncalo Guedes, giocatori in recentemente in orbita Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

OLIVEIRA "Mi risulta che al Porto siano arrivate 5 offerte per Oliveira. Tra cui quella della Roma ma la Fiorentina è avanti a tutti, l'offerta è di 15 e con qualche bonus si può chiudere a 20 milioni complessivi. È un giocatore che mi ricorda Chalanoglu, tecnica sopraffina e capacità di inserimento pazzesca. Ha avuto una maturazione completa nelle ultime stagioni e sarebbe un grande colpo".

GUEDES "Guedes è un giocatore con grandi potenzialità ma troppo discontinuo"

CORONA "Corona invece dà più certezze, sono già tre anni cha sta facendo molto bene. È il mio preferito, ma sono tutti giocatori forti."

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