Nazione, Atalanta su Dragowski per 12 milioni, la Fiorentina può prendere Silvestri. Ospina alternativa

Con Dragowski sempre più vicino alla cessione la Fiorentina guarda ai possibili sostituti, con Silvestri del Verona in pole

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, il valore del cartellino di Dragowski sta raggiungendo una quotazione che fa vacillare le intenzioni della Fiorentina. L’offensiva dell’Atalanta rimane la più concreta. 10 milioni a fronte dei 12 pretesi dalla società viola. Ma su Drago sta arrivando anche il Borussia Dortmund. Gattuso conosce bene Ospina per averlo avuto a Napoli, il portiere colombiano è stato quasi sempre preferito a Meret. Ma nelle ultime ore il portiere che pare concretamente più vicino agli interessi viola è Marco Silvestri del Verona, classe 91 e anche lui in scadenza di contratto con il club veronese, quindi potrebbe essere preso a prezzo di saldo. E la Fiorentina punta all’acquisto a titolo definitivo. Se al termine del vertice di mercato di domani, dovese arrivare l’ok, l’operazione Silvestri può andare in chiusura in tempi brevissimi.

PEDULLA', ACCELLERATA DELLA FIORENTINA PER OLIVEIRA, TONALI NON INTERESSA

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