Notizie Silvestri Fiorentina

Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?
10 marzo 2022 15:42
TMW, la Fiorentina guarda Marco Silvestri come prossimo portiere della Fiorentina, Drago va via
15 febbraio 2022 16:04
Nazione, Dragowski-Silvestri-Cragno, chi difenderà la porta? La Fiorentina decide in settimana
07 giugno 2021 09:58
Nazione, Atalanta su Dragowski per 12 milioni, la Fiorentina può prendere Silvestri. Ospina alternativa
03 giugno 2021 13:04
Schira: "Dragowski verso la cessione, al suo posto uno tra Ospina e Silvestri del Verona"
02 giugno 2021 12:20
TMW, Silvestri può andare alla Fiorentina, costa 5 milioni, Dragowski verso la cessione
11 maggio 2021 16:52
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