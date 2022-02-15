TMW, la Fiorentina guarda Marco Silvestri come prossimo portiere della Fiorentina, Drago va via

Marco Silvestri, classe 1991, ex portiere del Verona e adesso all'Udinese, potrebbe essere la scelta viola per il dopo Dragowski

Bartlomiej Dragowski ha ormai sciolto le riserve sulla volontà di cambiare aria al termine della stagione. L'estremo difensore polacco, che in questo momento ha perso il posto tra i pali a favore di Terracciano, ha un contratto con la Fiorentina valido fino a giugno 2023 e la trattativa per il rinnovo del contratto s'è definitivamente arenata, col classe '97 che a 24 anni è pronto per una nuova avventura calcistica.

La società del presidente Commisso è così già entrata nell'ordine di idee di dover prendere un altro portiere per la prossima stagione, anche se non ha ancora sciolto le riserve sul profilo da ingaggiare. Se giovane (come Yahia Fofana, seguito a gennaio e poi preso dall'Angers per giugno), oppure di maggiore esperienza e, in questo senso, occhio a Marco Silvestri dell'Udinese, tra i migliori per rendimento del nostro campionato per il quale è stato già confermato l'apprezzamento. Lo riporta TMW

L'ANALISI DI BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/bucciantini-propone-gonzalez-rigorista-se-serve-per-farlo-sbloccare-facciamogli-tirare-i-rigori/165535/