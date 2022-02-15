Bucciantini propone: "Gonzalez rigorista? Se serve per farlo sbloccare facciamogli tirare i rigori"

Marco Bucciantini ha parlato dei tanti temi di casa Fiorentina il giorno dopo la vittoria a La Spezia grazie ad Amrabat

L'opinionista Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo della vittoria della Fiorentina sul campo dello Spezia, la sua analisi

"La Fiorentina gasa, dopo una brutta è ripartita con due vittorie in trasferta, abbiamo una squadra esaltante, non riesce a rovinarcela niente e nessuno. Il calcio di italiano è aggressivo e verticale, è incessante nel suo ritmo. La cosa più bella è quanto ci ha messo Italiano per cambiare volto alla squadra, in pochissimo tempo. Come ha detto lui ieri sera adesso tocca farlo con continuità

Nico Gonzalez rigorista? Non lo so non l'ho mai visto tirare un rigore, ha molto bisogno di segnare, se si può aiutare facendogli battere i rigori facciamoceli battere. Piatek è partito con 2 rigori su 3 sbagliati, non saprei. Ieri ironia della sorte due errori sono stati riscattati alla grande. Amrabat ieri ha giocato una grossa partita, Piatek l'ho visto più presente anche nel corso della partita.

Terracciano è un valore aggiunto perchè è un portiere ordinato, non è un fenomeno con i piedi ma è sereno. In questo momento è meglio in tutto rispetto a Dragowski. A me ieri Castrovilli è piaciuto, da 6 e mezzo. Ha fatto 80 minuti di presenza anche in aiuto ad Amrabat, l'ho visto più animoso del solito. Il centrocampo non aveva mai giocato insieme e hanno fatto una buona partita, sono cose che fanno contento l'allenatore. Grande partita è stata fatta anche dai difensori.

Firmare per un pareggio contro l'Atalanta? Noi stiamo bene e l'Atalanta no, è una diretta concorrente per l'Europa, questa squadra non va mai in campo per il pareggio, o la perde o la vince. Se vuoi lottare per l'Europa non puoi fare calcoli.

Ad oggi manca 1 punto per arrivare ai punti che hai fatto lo scorso campionato, ma non è un discorso di punti, è il percorso che hai fatto. Possiamo anche dire che lottiamo per il quarto posto perchè siamo sempre stati li, ma se la Juventus sta bene arriva sopra i 70 punti e la Fiorentina non può arrivare a 70 punti, non illudiamoci. Non credo ci sarà una grande lotta per il quarto posto, la Juve è lanciata, con Vlahovic è migliorata tanto

Quando il Real Madrid iniziano a dare in prestito un giocatore vuol dire che non ci puntano, Odriozola andrebbe preso per il lavoro che facciamo e il gioco che abbiamo. Ci siamo tolti il problema del terzino destro che era un tarlo sia per noi che per tante altre squadre di serie A, dipende da noi perchè il Real non ci ha puntato su Odriozola

Ikonè è un giocatore vero, giocava titolare nel Lille che ha vinto il campionato francese contro il Psg, è un colpo voluto e condiviso, sarà uno dei valori aggiunti da qui a fine campionato. Aspettiamolo, ora godiamoci Sottil che sta crescendo tanto" conclude Bucciantini.

TUTTA LA SODDISFAZIONE DI AMRABAT A FINE PARTITA

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