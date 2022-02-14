Amrabat è felice ma ammette: "Stavo per buttare via una bella prestazione con un errore"

E' stato certamente l'uomo decisivo in questa partita per questa Fiorentina, Amrabat ha deciso con un gol la partita contro lo Spezia

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, parla così a DAZN dopo la vittoria in casa dello Spezia grazie al suo gol: "Ho sensazioni contrastanti, stavo per buttare via tutto con un errore ma sono molto contento per aver segnato questo gol alla fine e aver portato i tre punti alla squadra".

Che rapporto ha con Italiano?

"L'allenatore è molto bravo, anche se non gioco molto viene sempre a parlarmi e aiutarmi. Penso sia contento, oltre che per i tre punti anche per me, perché mi ha detto che stavo giocando una grande partita". Lo riporta TMW

PIATEK PARLA A FINE PARTITA: "SIAMO UNA FAMIGLIA"

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