Piatek esulta: "Voglio essere il primo attaccante, parlo sempre con Italiano. Corretto gli errori"

Rigore sbagliato ma poi si è fatto perdonare con il gol, Piatek segna il suo quarto gol con la maglia della Fiorentina, il primo in serie A

Al termine della partita vinta in casa dello Spezia anche grazie ad un suo gol, ha parlato appena dopo il fischio finale ai microfoni di Dazn, Piatek. Queste le parole del centravanti polacco: "Sono molto felice, siamo una squadra. La squadra mi ha dato fiducia dopo il rigore sbagliato. Non sento nessuna pressione perchè voglio essere il primo attaccante qui, l'ho dimostrato sia al Genoa che al Milan. Parlo molto con il mister come posso migliorare, sono felice perchè era importante vincere. Ho sbagliato io e poi ho segnato, ha sbagliato Amrabat e poi ha segnato, ma abbiamo dominato, siamo una famiglia" conclude Piatek.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, AMRABAT SI FA PERDONARE

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