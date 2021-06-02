Schira: "Dragowski verso la cessione, al suo posto uno tra Ospina e Silvestri del Verona"

Con Dragowski verso la cessione, in casa Fiorentina si guardano i possibili portieri viola, secondo Nicolò Schira è corsa a due

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, ha dato le ultime sulla questione portiere della Fiorentina, club che ha puntato l'azzurro David Ospina: "L’agente di Bartłomiej Drągowski ha dato mandato all’intermediario Kia Joorabchian per il mercato inglese. In caso di partenza del portiere polacco due i nomi sulla lista della Fiorentina: David Ospina (pallino di Gattuso a Napoli) e Marco Silvestri (Verona)".

KOUAME' PUO ANDARE AL NAPOLI, LO HA CHIESTO SPALLETTI

https://www.labaroviola.com/sportitalia-spalletti-ha-chiesto-al-napoli-di-acquistare-koaume-su-di-lui-anche-club-inglesi/141754/