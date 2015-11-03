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Notizie Ospina Fiorentina

CorSport, Ospina, può arrivare l'addio al Napoli: c’è la Fiorentina ma non solo 

15 giugno 2021 10:33

Schira: "Dragowski verso la cessione, al suo posto uno tra Ospina e Silvestri del Verona"

02 giugno 2021 12:20

Pedullà: "Borussia offre 10 milioni per Dragowski. La Fiorentina vuole Ospina. No a Cragno e Consigli"

02 giugno 2021 12:06

Nazione, Dragowski-Fiorentina ci può essere l’addio. Ospina e Cragno le alternative 

30 maggio 2021 09:58

Auriemma: "Senza le grandi parate di Ospina avremmo preso 5 gol dalla Fiorentina senza farne"

19 gennaio 2020 23:32

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