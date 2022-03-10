Gazzetta dello Sport, Silvestri o Vicario per il post Dragowski. Terracciano farà il secondo?

Dragowski sembra sempre più destinato a lasciare Firenze. La Fiorentina monitora Silvestri e Vicario per la prossima stagione

La prossima stagione la Fiorentina cambierà il titolare della propria porta. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, e come sentiamo già negli ultimi mesi, i Viola sembrano sempre più intenzionati a cedere Dragowski. Il polacco non sembra rientrare nei piani di mister Vincenzo Italiano come dimostrano le scelte adottate dal mister durante la stagione in corso. Sono due i giocatori seguiti dalla dirigenze gigliata per il post Dragowski: Marco Silvestri dell'Udinese, che piace anche alla Lazio, e Guglielmo Vicario dell'Empoli. Verso la permanenza, invece, Pietro Terracciano che potrebbe rimanere in riva d'Arno per fare il secondo o a giocarsi le proprie carte per un posto da titolare.

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