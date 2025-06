Oliveira: “Contento del ritorno di Pioli, si toglierà delle soddisfazioni. Gud? Non ha convinto ma spero resti”

L’ex giocatore, tra le altre squadre anche della Fiorentina, Luis Oliveira ha parlato ai microfoni di Italia7 riguardo alla situazione attuale del club viola:

“Sono molto contento del ritorno di Pioli. La Fiorentina ha fatto bene a cercarlo velocemente, anche perché di mezzo c’era la Nazionale. Penso che si toglierà molte soddisfazioni a Firenze”.

A proposito di Gudmundsson, ha dichiarato:

“Non ha convinto, non è riuscito a dimostrare le sue capacità a Firenze. Sicuramente ha avuto diversi problemi, vicende extra-campo complicate e una preparazione difficile, però si poteva e si doveva dare di più. Riscatto? Spero rimanga a Firenze, voglio che dimostri di cosa è capace in maglia viola. L’unica soluzione per rimettere i rapporti a posto è una risposta della società, comprando giocatori forti e fare una Fiorentina competitiva”.