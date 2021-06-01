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Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..."

Offerta importante della Fiorentina per il centrocampista portoghese.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2021 20:01
Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..." -
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Torino 09/03/2021 - Champions League / Juventus-Porto / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Sergio Oliveira

Questo il tweet del giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul futuro del portiere polacco della Fiorentina, Dragowski e del centrocampista del Porto, Sergio Oliveira: "Fiorentina: offerti 15 milioni più bonus per Sergio Oliveira, chiesti 20, trattativa calda con il Porto, prima scelta. Dragowski vicino al Borussia Dortmund: offerti 10 milioni"

Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..."

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