Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..."
Offerta importante della Fiorentina per il centrocampista portoghese.
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2021 20:01
Questo il tweet del giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, sul futuro del portiere polacco della Fiorentina, Dragowski e del centrocampista del Porto, Sergio Oliveira: "Fiorentina: offerti 15 milioni più bonus per Sergio Oliveira, chiesti 20, trattativa calda con il Porto, prima scelta. Dragowski vicino al Borussia Dortmund: offerti 10 milioni"
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