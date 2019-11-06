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Oliveira: "Fiorentina più forte dopo l'Atalanta, bravo Montella. Il Cagliari ha entusiasmo, ma non è facile gestirlo"

Il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Lulù Oliveira ha parlato della prossima sfida ai microfoni di Radio Sportiva:“Non è facile gestire l’entusiasmo, però il Cagliari ha un allenatore in gamba ed un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 18:47
Oliveira: "Fiorentina più forte dopo l'Atalanta, bravo Montella. Il Cagliari ha entusiasmo, ma non è facile gestirlo" -
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Il doppio ex di Fiorentina e Cagliari Lulù Oliveira ha parlato della prossima sfida ai microfoni di Radio Sportiva:“Non è facile gestire l’entusiasmo, però il Cagliari ha un allenatore in gamba ed un gruppo unico. La Fiorentina? Sta vivendo un trend positivo, è uscita più forte dalla trasferta contro l'Atalanta. Montella è stato bravo a gestire un momento delicato: se continua così, la viola farà un percorso importante".

 

 

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