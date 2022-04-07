Oliveira: "Firenze non parla più di Vlahovic: capitolo chiuso. Sapevamo che avrebbe scelto la Juventus"

Le parole di Lulù Oliveira ai microfoni di 1 Station Radio sul trasferimento alla Juventus di Dusan Vlahovic

Lulù Oliveira, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sfida contro il Napoli. Ecco le sue parole: "Il calcio di Napoli e Fiorentina è bello da vedere. I Viola stanno facendo cose importanti, Italiano ha dato la sua impronta e la tifoseria è pazza di lui. Mi ricorda il gioco che faceva Malesani. Vlahovic? Non si parla più di lui a Firenze, è un capitolo chiuso. I tifosi si incazzano quando i giocatori vanno alla Juve. Ma già sapevamo che ci sarebbe andato. Bati si metteva scarpe strette entrando in campo? Voleva tirare forte, sì. Con lui ho sempre avuto un dialogo aperto perché volevo capire come giocava. Insieme ad Antognoni è stato il migliore della storia Viola".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/sconcerti-consiglia-se-la-fiorentina-e-alla-canna-del-gas-per-lattaccante-deve-prendere-belotti/171803/