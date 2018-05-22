Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?

“Il 10 è un numero che a Firenze ha un significato particolare e una storia precisa. Io sono orgoglioso di esserlo stato a Firenze, è stata una grande responsabilità”. Parola di Manuel Rui Costa non u...

“Il 10 è un numero che a Firenze ha un significato particolare e una storia precisa. Io sono orgoglioso di esserlo stato a Firenze, è stata una grande responsabilità”. Parola di Manuel Rui Costa non un giocatore qualunque.

La storia della Fiorentina è stata costellata da 10 fortissimi. Da Antognoni,Baggio e Rui Costa passando anche da un grande 10 avuto nella gestione Della Valle come Adrian Mutu.

Tuttavia negli ultimi anni si è perso un po' il significato della maglia numero dieci. Bernardeschi per come si è comportato non ha gestito bene la responsabilità che essa comporta. Ricordiamo una sfortunata passata avventura con Ruben Oliveira sempre durante la gestione Della Valle. L'ultima grande delusione è stata Eysseric. Il francese si è dimostrato non all'altezza del campionato italiano, figuriamoci di vestire la maglia numero 10!

Chi sarà il prossimo dieci viola? Ancora non è chiaro... La cosa che sembra essere sicuro è che Eysseric sarà bocciato e passerà la mano ad un nuovo giocatore. Escludiamo che possa essere Chiesa in quanto vorrebbe tenere il suo fedele 25 e non vorrebbe prendersi una tale responsabilità. Almeno al momento...

Lorenzo Bigiotti