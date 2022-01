Oliveira non ha dubbi: ”Per la Fiorentina è l’anno giusto per l’Europa, e quel tridente è da sogno”

Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante viola Luis Airton Oliveira ha condiviso con gli ascoltatori le sue personali prospettive per la stagione della Fiorentina, dicendosi largamente ottimista rispetto al raggiungimento di un piazzamento europeo, volendo in particolar modo elogiare il tridente offensivo. Queste le sue parole:

”La Fiorentina è in grandissima forma e l’acquisto di Ikonè può dare ulteriori risorse all’attacco. Non vedo l’ora di vedere il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez. La società ha fatto bene ad intervenire sul mercato per dare seguito a quanto di buono fatto finora in campionato. Sono tanti anni che la Fiorentina rimane fuori dalle Coppe Europee, in questa stagione ci sono grandi possibilità per tornarci. Il contratto di Vlahovic? Il giocatore deve rimanere concentrato sul campo e se continuerà con questi ritmi, anche i tifosi accetteranno meglio il suo addio”.

