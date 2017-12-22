Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."

Luis Airton Oliveira meglio noto come Lulù, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno poichè è un doppio ex della sfida in programma stasera tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“Spe...

Luis Airton Oliveira meglio noto come Lulù, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno poichè è un doppio ex della sfida in programma stasera tra Cagliari e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Spero di vedere stasera una bellissima partita da entrambe le compagini. Il Cagliari sta dimostrando di essere una squadra equilibrata, specie in queste ultime partite. Paragonandola ad inizio stagione un miglioramento c'è stato, i sardi sono stati sfortunati a Roma, ed hanno perso per alcune decisioni discutibili prese dall’arbitro. Per la Fiorentina non sarà facile, anche perché alla squadra viola mancano le reti là davanti...

Simeone? Solitamente davanti alla porta sbaglia pochissimo ma in questo periodo si è fermato. Succede, capitano momenti no, ricordo che a Firenze non segnai per sette partite ma a fine stagione ne realizzai complessivamente 15. Mi rivedo molto in Federico Chiesa. Ha dribbling e goal siamo simili all'85%”.