"Senza l'infortunio di Batistuta avremmo vinto lo scudetto. Quando il Trap mi chiese..."

Lulù Oliveira ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Nel 99 non eravamo la favorita per vincere lo scudetto eppure dimostrammo di potercela giocare con tutti. Purtroppo poi arrivò l’infortuni...

Lulù Oliveira ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Nel 99 non eravamo la favorita per vincere lo scudetto eppure dimostrammo di potercela giocare con tutti. Purtroppo poi arrivò l’infortunio di Batistuta e quellò cambiò tutto. Sono sicuro che se il Re Leone non si fosse infortunato avremmo vinto il campionato. Gabriel non era un giocatore normale, intorno a lui ruotava tutta la squadra. Quando Trapattoni mi chiese di giocare sulla fascia, io ci pensai un paio di giorni poi accettai per mettermi a disposizione della squadra. Muriel? Va fatto giocare con Simeone"