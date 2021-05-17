Oliveira: "C'è sintonia tra Commisso e Gattuso. Il calcio è assurdo, se fai bene ti mandano via"

Le parole di Luis Lulù Oliveira ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com

Luís "Lulù" Oliveira, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

"Alla Fiorentina è capitata la stessa cosa che è successa al Cagliari, una stagione di crisi inaspettata. Nessuno aveva previsto un campionato del genere con l'unico obiettivo della salvezza. Entrambe le squadre devono capire dove hanno sbagliato e migliorare".

FUTURO "Ora credo serva un allenatore giusto per ripartire, qualcuno con ambizioni. Serviranno anche giocatori di qualità".

GATTUSO "Sta facendo molto bene al Napoli. Il calcio è assurdo, se fai bene ti mandano via. Se arriverà a Firenze farà un bel lavoro, è calabrese come Commisso, c'è sintonia".

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