Lulù Oliveira: “Alla Fiorentina serve una punta da 20 gol, con il Plzen passerà”

L’ex esterno viola Luís Oliveira che ha giocato alla Fiorentina dal 1996 al 1999 ha parlato a Tag 24 UniCusano ed ha analizzato la partita di Conference di giovedì sera e il match di campionato con il Genoa: “In Serie A non esistono partite facili, infatti il Genoa ha buoni giocatori e gioca un buon calcio. La Fiorentina sta facendo bene sennò non saresti ancora in lotta ad Aprile su tre competizioni, dobbiamo ricordarlo, punta la finale di Coppa Italia, può andare avanti in Europa e si gioca un buon piazzamento in campionato, può andare bene direi.”

Sul match di Conference: “La Fiorentina è più forte e non aver perso in trasferta è già un ottimo risultato perché sei favorito. Il Viktoria Plzen non è una squadra temibile quindi sono fiducioso davvero, ma bisogna affondare il colpo e segnare subito sennò diventa un problema.”

Sul problema del gol: “Alla Fiorentina nessuno segna, questo è il problema, devi avere una punta da 20 gol per ottenere dei risultati importanti ed infatti credo che con qualche gol saresti più in alto in classifica. Manca un grande attaccante a questa squadra, Belotti è un ottimo giocatore e se fosse arrivato all’inizio sarebbe stato meglio”.