Nazione, Oliveira, trattativa in standby tra Fiorentina e Porto. Ballano ancora 5 milioni di euro

La trattativa fra Porto e Fiorentina per Sergio Oliveira è in standby. La Viola offre 15 milioni più dei bonus, ma i portoghesi non cedono, non vogliono scendere sotto i 20 milioni di euro. Il sì del giocatore al trasferimento c’è. Ballano circa 5 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

