Non c’è in casa Fiorentina un altro centravanti di ruolo oltre a Vlahovic. Non lo è Kokorin e non lo è Kouame. Eppure, sull’ex Genoa, Gattuso non si è ancora espresso. Vuole parlarci e sopratutto vuol capire se davvero non sia in grado di agire anche da prima punta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

