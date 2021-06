CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo

Ci sarà probabilmente spazio anche per quella di un vice Vlahovic. Uno che in caso di assenza del serbo possa offrire le giuste garanzie. Sia sul piano dell’interpretazione del gioco che sul piano del gol. Un giocatore esperto che arrivi a Firenze con la consapevolezza di partire un gradino sotto rispetto a Dusan. Per questo la candidatura di Milik, tornata circolare negli ultimi, giorni sembra destinata a restare una suggestione. Più facile pensare a quel Simy. E poi Pavoletti: reduce da una stagione non esaltante, in passato è stato più volte vicino ai viola. Costa il giusto tra i 5 e i 6 milioni di euro, è toscano e non avrebbe problemi a mettersi a disposizione. Infine Caicedo. La caccia insomma è aperta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

