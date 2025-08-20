Luis Oliveira promuove Piccoli: "Giocatore da Nazionale, è il partner ideale per Kean"

L'ex attaccante di Fiorentina e Cagliari elogia l'intelligenza tattica di Piccoli e apre alla convivenza con Kean e Dzeko

Luis Oliveira, ex attaccante che ha vestito la maglia della Fiorentina e del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di Roberto Piccoli, obiettivo di mercato del club gigliato: "È un ragazzo giovane, un attaccante importante perché secondo me arriverà anche in Nazionale. È un attaccante intelligente che fa lavorare bene i compagni. Il Cagliari prima giocava a tre, ora a due, ma non c'è differenza. Fa un lavoro straordinario, cerca la profondità e poi è molto bravo di testa quando si trova in area di rigore".

Piccoli potrebbe giocare insieme a Kean? Oppure ricoprirà solo eventualmente il ruolo di vice del classe 2000?

"Per me sì, perché lui è una prima punta e Kean potrebbe giocare dietro. Piccoli creerebbe grandi spazi per il suo compagno. Tutto è possibile, anche se dipende dall'allenatore e da come la pensa a proposito del gioco offensivo".

Cosa ne pensa di Dzeko? Può essere ancora utile alla causa?

"Quando giocavo io uno a 32 anni era già vecchio, ora il calcio è cambiato. Il segreto deve essere il suo modo di vivere fuori dal campo. Lui ha voglia di conquistare ancora qualcosa e questo è il suo valore più importante. Quando ha scelto la Fiorentina ha dimostrato questo".

Lo riporta tuttomercatoweb.com