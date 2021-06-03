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Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni

Fiorentina che lavora al doppio colpo in entrata secondo quanto riportano i media portoghesi, non solo Oliveira ma anche Jesus Corona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 20:49
Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni -
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PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 28: Jesus Manuel Corona of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group D match between FC Porto and FC Schalke 04 at Estadio do Dragao on November 28, 2018 in Porto, Portugal.

Non solo Oliveira vicino alla Fiorentina secondo i media portoghesi, anche il suo compagno di squadra Jesus Corona, ala di nazionalità messicana classe 1993, sarebbe pronto a seguire il centrocampista a Firenze per una cifra complessiva di 40 milioni di euro. Questo il tweet dei siti portoghesi che stanno seguendo la trattativa

PORTIERE FIORENTINA, SE ESCE DRAGOWSKI, ENTRA SILVESTRI. I DETTAGLI

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