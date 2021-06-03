Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni
Fiorentina che lavora al doppio colpo in entrata secondo quanto riportano i media portoghesi, non solo Oliveira ma anche Jesus Corona
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 20:49
Non solo Oliveira vicino alla Fiorentina secondo i media portoghesi, anche il suo compagno di squadra Jesus Corona, ala di nazionalità messicana classe 1993, sarebbe pronto a seguire il centrocampista a Firenze per una cifra complessiva di 40 milioni di euro. Questo il tweet dei siti portoghesi che stanno seguendo la trattativa
PORTIERE FIORENTINA, SE ESCE DRAGOWSKI, ENTRA SILVESTRI. I DETTAGLI
https://www.labaroviola.com/nazione-atalanta-su-dragowski-per-12-milioni-la-fiorentina-puo-prendere-silvestri-ospina-alternativa/141913/