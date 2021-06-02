Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"
Dopo l'arrivo di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina, in casa viola, secondo Ceccarini, emergono i due grandi obiettivi
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2021 13:08
Queste le parole dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini sui due grandi obiettivi della Fiorentina per il prossimo mercato, si tratta di Oliveira del Porto e Gonzalo Guendes del Valencia, ala destra classe 96 di nazionalità portoghese. Queste le sue parole
PEDULLA': "BORUSSIA HA CHIESTO DRAGO, LA FIORENTINA VUOLE OSPINA. NO A CRAGNO E CONSIGLI"
https://www.labaroviola.com/pedulla-borussia-offre-10-milioni-per-dragowski-la-fiorentina-vuole-ospina-no-a-cragno-e-consigli/141802/