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Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"

Dopo l'arrivo di Gattuso come nuovo allenatore della Fiorentina, in casa viola, secondo Ceccarini, emergono i due grandi obiettivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2021 13:08
Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso" -
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