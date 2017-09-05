Oliveira: ''Sarà un campionato di sofferenza. Thereau punto di riferimento, i giovani e Pioli...''

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Luis Oliveira: "Sono sempre fiducioso per la Fiorentina. Dopo tre anni lì sono anche tifoso viola. Non è facile per un allenatore costruire una squadra nu...

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Luis Oliveira: "Sono sempre fiducioso per la Fiorentina. Dopo tre anni lì sono anche tifoso viola. Non è facile per un allenatore costruire una squadra nuovo, nel mondo del calcio contano i risultati e al momento ci sono state due sconfitte consecutive. Con l’arrivo di Thereau la Fiorentina trova un punto di riferimento. I giovani sono molto importanti, ma la Serie A è un campionato difficile. C’è un ottimo allenatore come Pioli, non ho dubbi che riusciremo a uscire da questo momento difficile. Manca solo una vittoria per sbloccarci. Adesso l’obbligo è vincere a Verona e non è un campo semplice. Credo che per la Fiorentina sarà un campionato di sofferenza: in questo momento la vedo così".