Fiorentina: 13 risultati utili consecutivi e miglior attacco delle tre competizioni europee, davanti a Napoli e City

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è reduce da 13 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, di questi 11 sono vittorie. Una viola così non si vedeva dal 2014/15 quando la squadra, ai tempi guidata da Montella, anch’essa riuscì a ottenere un risultato positivo per ben 13 partite consecutive, come evidenzia La Nazione. Quell’anno la Fiorentina chiuse con un quarto posto, una semifinale di Europa League e una semifinale di Coppa Italia. Quest’anno invece le cose possono andare meglio, oltre al quarto posto che a 10 partite dalla fine sembra al quanto improbabile, Italiano ha la possibilità di andare ad uno step successivo con le coppe. Si trova infatti ad un passo dalla finale di Coppa Italia e ad un passo dall’approdo alle semifinali della Conference League. Si inizia ad intravedere la possibilità del “double”.

A confermare l’ottimo lavoro che Italiano sta facendo sul gioco della Fiorentina sono i gol realizzati, nessuno ha segnato quanto la Fiorentina nelle tre coppe europee, sono ben 30 i gol all’attivo, seguono Manchester City e Napoli a 25. Anche se c’è distacco tra le competizioni il dato è interessante, la squadra che segue la Fiorentina in Conference a reti segnate è il West Ham a quota 20.

FIORENTINA, UNA PREPARAZIONE AL TOP PER POTER VOLARE ORA. ALLA RIPARTENZA LA VIOLA ERA SPENTA