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Notizie Juventus Stadium Fiorentina

La vittoria della Fiorentina in casa della Juve manca dal 2020. I Protagonisti furono Vlahovic e Caceres

05 aprile 2024 22:43

Ministro dell'economica propone: "Se la Juventus ha fatto falso in bilancio va sequestrato lo stadio"

18 maggio 2023 14:35

Curva Fiesole annuncia: "Non andremo in trasferta alla Juventus Stadium. Cifre folli per il biglietto"

06 febbraio 2023 09:51

Tifosi del Bologna non ci stanno: "Non andiamo allo Juventus Stadium, prezzi alti e registrazioni online"

30 settembre 2022 14:47

Tifosi della Juventus accecati dall'odio verso la Fiorentina. Cori costanti contro Firenze e i Viola

20 aprile 2022 20:21

Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino

01 novembre 2021 13:29

Fiorentina unica squadra a vincere due volte allo Stadium. 0-3 sconfitta più pesante in casa Juventus

23 dicembre 2020 15:52

FORM. UFFICIALE, GIOCANO IGOR E CACERES, BORJA VALERO REGISTA, OUT BONAVENTURA

22 dicembre 2020 19:34

Commisso: "Io come i Medici. I Della Valle hanno lasciato la Fiorentina senza neanche un trofeo"

30 settembre 2020 10:25

Si portano il pallone a casa ma adesso indagati. È successo allo Juventus Stadium, sei tifosi bianconeri nei guai

17 febbraio 2020 10:51

Cristiano Ronaldo già ammonito manda a quel paese l'arbitro ma non viene espulso

27 gennaio 2020 10:32

FOTO, a Torino sono già sicuri di avere Chiesa, maglia bianconera con il suo nome allo Juventus Stadium

01 aprile 2019 21:16

Vergogna Juventus Stadium, fischi contro Radice durante il minuto di silenzio in suo ricordo

08 dicembre 2018 14:42

Cori contro Firenze e la Fiorentina dai tifosi della Juventus nella partita contro la Spal

24 novembre 2018 18:35

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