Notizie Juventus Stadium Fiorentina

La vittoria della Fiorentina in casa della Juve manca dal 2020. I Protagonisti furono Vlahovic e Caceres
05 aprile 2024 22:43
Ministro dell'economica propone: "Se la Juventus ha fatto falso in bilancio va sequestrato lo stadio"
18 maggio 2023 14:35
Curva Fiesole annuncia: "Non andremo in trasferta alla Juventus Stadium. Cifre folli per il biglietto"
06 febbraio 2023 09:51
Tifosi del Bologna non ci stanno: "Non andiamo allo Juventus Stadium, prezzi alti e registrazioni online"
30 settembre 2022 14:47
Tifosi della Juventus accecati dall'odio verso la Fiorentina. Cori costanti contro Firenze e i Viola
20 aprile 2022 20:21
Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino
01 novembre 2021 13:29
Fiorentina unica squadra a vincere due volte allo Stadium. 0-3 sconfitta più pesante in casa Juventus
23 dicembre 2020 15:52
FORM. UFFICIALE, GIOCANO IGOR E CACERES, BORJA VALERO REGISTA, OUT BONAVENTURA
22 dicembre 2020 19:34
Commisso: "Io come i Medici. I Della Valle hanno lasciato la Fiorentina senza neanche un trofeo"
30 settembre 2020 10:25
Si portano il pallone a casa ma adesso indagati. È successo allo Juventus Stadium, sei tifosi bianconeri nei guai
17 febbraio 2020 10:51
Cristiano Ronaldo già ammonito manda a quel paese l'arbitro ma non viene espulso
27 gennaio 2020 10:32
FOTO, a Torino sono già sicuri di avere Chiesa, maglia bianconera con il suo nome allo Juventus Stadium
01 aprile 2019 21:16
Vergogna Juventus Stadium, fischi contro Radice durante il minuto di silenzio in suo ricordo
08 dicembre 2018 14:42
Cori contro Firenze e la Fiorentina dai tifosi della Juventus nella partita contro la Spal
24 novembre 2018 18:35
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