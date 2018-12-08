Vergogna Juventus Stadium, fischi contro Radice durante il minuto di silenzio in suo ricordo

Sarebbe dovuto essere un minuto di silenzio in onore di Gigi Radice, ex allenatore di Milan, Torino e Fiorentina, ma allo Juventus Stadium quel silenzio si è trasformato in un palcoscenico per i solit...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2018 14:42

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