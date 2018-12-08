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Vergogna Juventus Stadium, fischi contro Radice durante il minuto di silenzio in suo ricordo

Sarebbe dovuto essere un minuto di silenzio in onore di Gigi Radice, ex allenatore di Milan, Torino e Fiorentina, ma allo Juventus Stadium quel silenzio si è trasformato in un palcoscenico per i solit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2018 14:42
Vergogna Juventus Stadium, fischi contro Radice durante il minuto di silenzio in suo ricordo -
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Sarebbe dovuto essere un minuto di silenzio in onore di Gigi Radice, ex allenatore di Milan, Torino e Fiorentina, ma allo Juventus Stadium quel silenzio si è trasformato in un palcoscenico per i soliti stupidi. Infatti nei primi secondi, favoriti dal silenzio, si sono ascolti fischi e insulti contro Radice, per fortuna, la parte buona dello stadio, uditi questi, ha iniziato ad applaudire per cercare di coprire questa vergogna,

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