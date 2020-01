Di Chiara Cianferoni

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, allo fine del secondo tempo di Napoli-Juventus è stato ammonito per proteste dopo aver fatto un fallo in attacco nel tentativo di colpire il pallone di testa. Però il giocatore portoghese ha reagito e ha mandato a quel paese l’arbitro Mariani per ben tre volte che ha fatto finta di non vedere nulla e non lo ha espulso. Quindi Ronaldo sarà in campo nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina a Torino.