FOTO, a Torino sono già sicuri di avere Chiesa, maglia bianconera con il suo nome allo Juventus Stadium

Due dei profili indicati vicini alla Juventus sono quelli di Zaniolo e Chiesa della Fiorentina che figurano entrambi sul taccuino di Paratici. A quanto pare però dalle parti di Torino sono sicuri che...

Due dei profili indicati vicini alla Juventus sono quelli di Zaniolo e Chiesa della Fiorentina che figurano entrambi sul taccuino di Paratici. A quanto pare però dalle parti di Torino sono sicuri che il gioiello viola si vestirà di bianconero, questa è una foto che sta circolando in queste ore sul web che immortala su una bancarella all’esterno dello Stadium, le magliette di Chiesa e Zaniolo a strisce bianconere però, come se l’ufficialità fosse già arrivata. Chissà se l’anno prossimo potremo vedere realmente le stesse all’interno di uno store della Juve