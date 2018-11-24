Cori contro Firenze e la Fiorentina dai tifosi della Juventus nella partita contro la Spal

Nel corso di tutto il primo della partita tra Juventus e Spal questo pomeriggio a Torino i tifosi bianconeri hanno dedicato i loro coro a Firenze e alla Fiorentina: "Chi non salta fiorentino è" e anco...

A cura di Flavio Ognissanti 24 novembre 2018 18:35

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