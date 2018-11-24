Cori contro Firenze e la Fiorentina dai tifosi della Juventus nella partita contro la Spal
Nel corso di tutto il primo della partita tra Juventus e Spal questo pomeriggio a Torino i tifosi bianconeri hanno dedicato i loro coro a Firenze e alla Fiorentina: "Chi non salta fiorentino è" e anco...
Nel corso di tutto il primo della partita tra Juventus e Spal questo pomeriggio a Torino i tifosi bianconeri hanno dedicato i loro coro a Firenze e alla Fiorentina: "Chi non salta fiorentino è" e ancora "Un solo grido un solo allarma Firenze in fiamme Firenze in fiamme".
Non c'è che dire, a Torino sponda bianconera già sentono la pressione per la partita di sabato prossimo contro la Fiorentina al Franchi di Firenze. Una conferma ulteriore di come sentano forte la rivalità i tifosi della Juventus nei confronti della squadra viola.