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Cori contro Firenze e la Fiorentina dai tifosi della Juventus nella partita contro la Spal

Nel corso di tutto il primo della partita tra Juventus e Spal questo pomeriggio a Torino i tifosi bianconeri hanno dedicato i loro coro a Firenze e alla Fiorentina: "Chi non salta fiorentino è" e anco...

A cura di Flavio Ognissanti
24 novembre 2018 18:35
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Nel corso di tutto il primo della partita tra Juventus e Spal questo pomeriggio a Torino i tifosi bianconeri hanno dedicato i loro coro a Firenze e alla Fiorentina: "Chi non salta fiorentino è" e ancora "Un solo grido un solo allarma Firenze in fiamme Firenze in fiamme".

Non c'è che dire, a Torino sponda bianconera già sentono la pressione per la partita di sabato prossimo contro la Fiorentina al Franchi di Firenze. Una conferma ulteriore di come sentano forte la rivalità i tifosi della Juventus nei confronti della squadra viola.

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