Nella stadio della Juventis non puoi portarti a casa il pallone sparato sugli spalti come trofeo, tra l’altro bisticciando con gli steward. Come riferito stamane dal Corriere di Torino, sei tifosi della Juventus sono indagati “per un pallone in curva”. Il 26 novembre scorso, durante la partita di Champions contro l’Atletico, avevano raccolto un pallone sparato in curva e non lo avevano restituito, arrivando a bisticciare e minacciare gli steward.

I sostenitori bianconeri però non avevano fatto i conti con le telecamere dell’Allianz e sono stati quindi indagati: l’accusa quella di aver violato l’articolo 6 quater della legge 401 del 1989: «Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive». C’era già un precedente, perchè pochi giorni prima, durante Juventus-Genoa, un altro tifoso si era beccato denuncia e daspo per lo stesso motivo.