Ministro dell’economica propone: “Se la Juventus ha fatto falso in bilancio va sequestrato lo stadio”

Agli Internazionali d’Italia di tennis per partecipare a “Vita da campioni” organizzato con il presidente della Fitp Angelo Binaghi e quello di Sport e Salute Vito Cozzoli, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rilasciato anche qualche dichiarazione sulla Juventus, indagata in merito ai casi plusvalenze e stipendi: “Se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso della Juve è un bene di proprietà”.

LA RIVELAZIONE DA BOLOGNA