La vittoria della Fiorentina in casa della Juve manca dal 2020. I Protagonisti furono Vlahovic e Caceres

Tutti i precedenti in casa della Juventus: Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, la Juve è la formazione contro cui la Fiorentina ha la più bassa percentuale di successi (8%): 7 vittorie viola, 20 pareggi e 57 successi bianconeri. “La vecchia signora” ha vinto 57 partite interne, e in casa, a livello storico, ha fatto meglio solamente contro la Roma (59) e l’Inter (62). La Juve ha vinto 11 delle ultime 12 sfide casalinghe contro la Fiorentina in Serie A, mantenendo la porta inviolata in quattro delle ultime sei occasioni.