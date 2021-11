Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino

“La tessera di fidelizzazione inserita non è valida per la squadre ospite”. Questo è quello che si sono visti scrivere i tifosi della Fiorentina che questa mattina sono andati sul sito della Juventus per comprare il biglietto per il settore ospiti dello Juventus Stadium per la partita in programma contro i bianconeri sabato alle ore 18. Tutto questo che va ad aggiungersi ad un costo elevato dei tagliandi, ai pochissimi biglietti messi a disposizione per i tifosi viola e all’iscrizione obbligatoria al sito della società bianconera per poter acquistare i biglietti.

Per questi motivi, i gruppi della Curva Fiesole stanno pensando di disertare per protesta il settore ospiti e non andare a Torino per vedere la partita. Una protesta pesantissima contro un modus operandi che non trova precedenti e soprattutto che nessun’altra squadra di serie A adotta. Infatti, non è la prima trasferta di questa stagione, ma nessuna della società padrone di casa, hanno mai fatto nulla di simile. Insomma, Juventus-Fiorentina è già iniziata.

Flavio Ognissanti

