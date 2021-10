Saponara: “Possiamo fare il salto di qualità. Mi ricordo il primo allenamento di Vlahovic a Firenze”

Riccardo Saponara ha parlato a Dazn al termine della partita contro lo Spezia, queste le sue parole::

“Partite come quella di oggi ci esaltano, ci divertono e ci permettono di esprimere il nostro potenziale che ancora può crescere tanto. Stiamo scalando livelli ma abbiamo dimostrato di poter fare ancora il salto di qualità. Vlahovic e l’inchino verso di me? Dusan ha una grande stima di me e me lo dimostra sempre, abbiamo un grande rapporto, il gesto di oggi credo sia stato un po eccessivo per i miei gusti (ride, ndr). Qarrivò a Firenze e come mi impressionò tanto già dopo il primo allenamento, vederlo adesso in queste condizioni mi entusiasma” conclude Saponara.

