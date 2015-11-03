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Notizie Settore Ospiti Fiorentina

Fiorentina-Napoli, a una settimana dalla gara regna l'incertezza: Franchi ancora senza ok definitivo

05 settembre 2025 22:34

Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva

12 luglio 2024 16:33

Pasticcio Milan, vende i biglietti del settore ospiti della Fiorentina ai tifosi rossoneri, solo 50 viola

28 aprile 2022 00:24

Il peggiore settore ospiti d'Italia ha il prezzo più alto, a Napoli costerà 39 euro il biglietto per i viola

05 aprile 2022 15:50

I gruppi organizzati dei tifosi della Fiorentina hanno deciso di non andare allo Juventus Stadium

01 novembre 2021 14:21

Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino

01 novembre 2021 13:29

Domani in vendita i biglietti per il Genoa. Settore ospiti a 25 euro. I dettagli

26 agosto 2019 17:04

Livorno-Fiorentina, prezzi dei biglietti alle stelle. 14 euro il settore ospiti..

20 luglio 2019 16:32

Settore ospiti tutto esaurito domenica, i tifosi della Roma stanno polverizzando la vendita dei biglietti

31 ottobre 2017 16:15

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