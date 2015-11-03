Notizie Settore Ospiti Fiorentina

Fiorentina-Napoli, a una settimana dalla gara regna l'incertezza: Franchi ancora senza ok definitivo
05 settembre 2025 22:34
Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva
12 luglio 2024 16:33
Pasticcio Milan, vende i biglietti del settore ospiti della Fiorentina ai tifosi rossoneri, solo 50 viola
28 aprile 2022 00:24
Il peggiore settore ospiti d'Italia ha il prezzo più alto, a Napoli costerà 39 euro il biglietto per i viola
05 aprile 2022 15:50
I gruppi organizzati dei tifosi della Fiorentina hanno deciso di non andare allo Juventus Stadium
01 novembre 2021 14:21
Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino
01 novembre 2021 13:29
Domani in vendita i biglietti per il Genoa. Settore ospiti a 25 euro. I dettagli
26 agosto 2019 17:04
Livorno-Fiorentina, prezzi dei biglietti alle stelle. 14 euro il settore ospiti..
20 luglio 2019 16:32
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