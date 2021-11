I gruppi organizzati dei tifosi della Fiorentina hanno deciso di non andare allo Juventus Stadium

Decisione presa. I gruppi organizzati dei tifosi della Fiorentina e della Curva Fiesole hanno deciso di non prendere parte alla trasferta di Torino dove giocheranno Juventus-Fiorentina. Chiunque andrà, lo farà a titolo personale e non rappresenterà nessun gruppo. Questa la decisione e la scelta finale dei tifosi viola dopo i tanti problemi nati all’apertura della vendita per il settore ospiti. (LEGGI QUI) Pochi biglietti, molto costosi, tessera non riconosciuta e iscrizione obbligatoria al sito della Juventus. Insomma, una vera e propria odissea a cui i tifosi della Fiorentina hanno scelto di dire basta e rinunciare.

Flavio Ognissanti