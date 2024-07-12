Nazione, La Fiorentina vuole spostare il settore ospiti in Maratona. Prossima settimana riunione definitiva

Sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione, continua a tenere banco la questione del settore ospiti dello stadio Franchi per la prossima stagione, ancora avvolto nel mistero. Secondo quanto mess...

Sulle pagine dell'edizione odierna de La Nazione, continua a tenere banco la questione del settore ospiti dello stadio Franchi per la prossima stagione, ancora avvolto nel mistero. Secondo quanto messo in risalto dal quotidiano, nessuna decisione definitiva è stata presa, ma la Fiorentina sta spingendo per trasferire il settore ospiti nella Maratona, zona vicino alla Curva Fiesole in fase di ristrutturazione.

Il motivo principale per considerare lo spostamento dei tifosi ospiti è la sicurezza durante le partite ad alto rischio, evitando che si trovino troppo vicini al nucleo centrale del tifo viola proveniente dalla Fiesole, che si trasferirà nella Curva Ferrovia. Inoltre, mantenere un settore ospiti con oltre 2.000 posti appare eccessivo, dato che spesso in passato non è stato pienamente utilizzato.

Una riunione cruciale per definire il futuro del settore ospiti è stata rinviata all'inizio della prossima settimana, con la partecipazione di Prefettura, Questura, Comune di Firenze, Lega Serie A e Fiorentina. L'obiettivo è chiarire i dettagli logistici e le tempistiche. Tuttavia, la decisione di spostare il settore nella Maratona non è scontata, poiché comporterebbe modifiche alla viabilità e ai percorsi attorno allo stadio, temi che richiedono ulteriori approfondimenti e discussioni.

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