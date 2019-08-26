Domani in vendita i biglietti per il Genoa. Settore ospiti a 25 euro. I dettagli

Ha preso il via stamane la prevendita per Genoa-Fiorentina, match della seconda giornata di serie A in programma domenica alle ore 20:45. I biglietti sono disponibili presso il Ticket Office rossoblù....

Ha preso il via stamane la prevendita per Genoa-Fiorentina, match della seconda giornata di serie A in programma domenica alle ore 20:45. I biglietti sono disponibili presso il Ticket Office rossoblù. Da domani alle ore 10 i tagliandi saranno anche disponibili nelle ricevitorie Ticketone e sul sito sport/ticketone.it. «La società esorta a non acquistare tagliandi d’ingresso – si legge in una nota – tramite circuiti o canali web differenti da quelli comunicati e precisa che non sussistono restrizioni in merito alla vendita attinente il settore ospiti (chiusura sabato 31 agosto alle 19), riservato ai supporter della squadra toscana».

PREZZI

Tribuna Inferiore centrale: 100 euro – biglietti riservati lunedì 26 e martedì 27 agosto ai soli abbonati di Tribuna Inferiore centrale 2018/19 esclusivamente al Genoa Museum and Store

Distinti: 40 euro (Under 16: 20 euro)

Gradinata Sud e Settore 5: 25 euro (Under 16: 15 euro)

Settore Ospiti: 25 euro (Under 16: 15 euro)

Fonte: Tuttomercatoweb.com