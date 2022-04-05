Il peggiore settore ospiti d'Italia ha il prezzo più alto, a Napoli costerà 39 euro il biglietto per i viola

Un prezzo troppo alto per un settore ospiti cosi scadente e di basso livello, una brutta sorpresa per i tifosi della Fiorentina

Fa notizia il costo del biglietto per il settore ospiti dello stadio Maradona di Napoli di 39 euro. Un prezzo molto alto rispetto alla media di altri stadi e che fa discutere anche per perchè il settore ospiti dello stadio di Napoli è veramente in condizioni imbarazzanti a partire da una visibilità ridotta, con condizioni igieniche molto discutibili ed avvolto da una rete (la parte inferiore) per evitare che i tifosi presenti vengano colpiti dalle bottiglie e dagli oggetti che normalmente vengono tirati dai tifosi di casa. Per i tifosi della Fiorentina che vogliono prendere un biglietto la richiesta è anche quella di essere in possesso di IN VIOLA, IN VIOLA ABBONATI, NEW IN VIOLA CARD. Insomma, un prezzo molto alto per un settore molto brutto (eufemismo).

GATTUSO SENZA RICHIESTE, SI MUOVE MENDES

https://www.labaroviola.com/gattuso-snobbato-da-tutti-dopo-la-fiorentina-mendes-ci-riprova-e-lo-offre-alla-lazio-come-post-sarri/171538/