Gattuso snobbato da tutti dopo la Fiorentina. Mendes ci riprova e lo offre alla Lazio come post Sarri

Gennaro Gattuso dopo la burrascosa separazione con la Fiorentina non riesce a trovare squadra, il suo agente Mendes si sta muovendo

La Lazio deve ancora sciogliere il nodo rinnovo per Maurizio Sarri, che scalpita per restare ma che ancora non è sicuro di questo. E intanto Jorge Mendes propone una doppia alternativa a Tare, ovvero i suoi due assistiti: Sergio Conceicao e Gennaro Gattuso, che dopo la separazione con la Fiorentina non è stato più considerato più da nessuno,

Non sembra sia un problema economico quello che divide Sarri e la Lazio, con le trattative per il rinnovo congelate dopo che 4 mesi fa Lotito si era rapidamente esposto per un prolungamento dell'accordo. Sarri vuole un progetto solido, che tradotto in fatti significa acquisti per rinforzare la squadra: almeno sei. Carnesecchi, Sergio Rico, Provedel, Romagnoli, Casale, Emerson Palmieri, Vitinha, Maxime Lopez, Vecino, Djuricic, Saponara, Bernardeschi, Mertens, Pinamonti, i nomi tenuti più in caldo stando a quanto riportato dal Messaggero.

La situazione resta ancora nebulosa, e quindi ci sono ancora diversi possibili esiti. Qualora non dovesse esserci accordo tra Sarri e la Lazio, i biancocelesti non vogliono farsi trovare impreparati. C'è allora Mendes che si è già mosso per proporre ai capitolini uno dei suoi assistiti, vale a dire l'ex Napoli Gennaro Gattuso. E non solo, perché una pista più "romantica" porterebbe al ritorno da allenatore a Roma di Sergio Conceicao, che con la maglia biancoceleste ha vinto di tutto e di più.

CASSANO PARLA DELLA CORSA PER L'EUROPA

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