Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola"

Antonio Cassano ha analizzato la corsa per andare in Europa League facendo i complimenti alla squadra viola

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv su Twitch, ha parlato della corsa per l'Europa parlando anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"Roma, Lazio e Fiorentina le metto tutte sullo stesso livello dopo le cinque davanti, Atalanta compresa, ma non come classifica, come idee, percorso, progetto. Anche il prossimo anno le prime cinque avranno i favori del pronostico per arrivare tra le prime quattro. Nessuno si aspettava e aveva pronosticato che la Fiorentina potesse giocarsi l'Europa"

CORSI ATTACCA NICO GONZALEZ

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