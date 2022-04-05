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Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola"

Antonio Cassano ha analizzato la corsa per andare in Europa League facendo i complimenti alla squadra viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 12:12
Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola" -
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Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola"

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv su Twitch, ha parlato della corsa per l'Europa parlando anche della Fiorentina, queste le sue parole:

"Roma, Lazio e Fiorentina le metto tutte sullo stesso livello dopo le cinque davanti, Atalanta compresa, ma non come classifica, come idee, percorso, progetto. Anche il prossimo anno le prime cinque avranno i favori del pronostico per arrivare tra le prime quattro. Nessuno si aspettava e aveva pronosticato che la Fiorentina potesse giocarsi l'Europa"

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