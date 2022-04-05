Corsi attacca: "Gonzalez è un cascatore. Sul gol dell'Empoli il VAR non doveva intervenire"

Non riesco ad accettare che l’arbitro abbia fischiato la fine della partita con 5 secondi di anticipo con Bajrami in area

Oggi nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo uno sfogo del presidente dell'Empoli, Corsi, ecco alcuni passaggi: "La rabbia c'è ancora è stata una domenica infelice, ma stiamo già pensando alla partita contro lo Spezia. Mi preme raccontare che in tribuna autorità c’erano molte persone mortificate che a fine gara se ne sono andate via senza gioire più di tanto, compreso Barone. Rivedendo le immagini del fallo di Luperto, bisogna anche dire che Gonzalez si é esibito in un carpiato degno di Dybala o Sivori, lo ha detto anche Pecci. Rocchi mi ha detto che l’errore principale sul gol annullato é stato di Maresca, quarto uomo, che ha richiamato il VAR. Non riesco ad accettare che l’arbitro abbia fischiato la fine della partita con 5 secondi di anticipo con Bajrami in area".

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