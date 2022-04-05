Gonzalez é tornato al gol, ora vuole colpire il Napoli al Maradona, stadio intitolato al suo idolo
Gonzalez a caccia della prima rete con la maglia della Fiorentina lontano dal Franchi, quella segnata con l'Empoli è valsa tre punti
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 09:51
Nico Gonzalez vuole brillare ora al Maradona di Napoli. Il calciatore cerca la prima rete lontano da Firenze. Contro l’Empoli é il giocatore viola ad aver tirato di più (5 volte, 4 in porta) e ad aver costruito più occasioni da gol. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
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