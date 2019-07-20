Livorno-Fiorentina, prezzi dei biglietti alle stelle. 14 euro il settore ospiti..

Sono da poco ufficiali i prezzi dell'incontro Livorno-Fiorentina, in ptogramma il 3 Agosto allo stafio Picchi. Prezzi molto alti, i quali stanno causando diverse proteste sia dai tifosi locali che da...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2019 16:32

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