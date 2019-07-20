Livorno-Fiorentina, prezzi dei biglietti alle stelle. 14 euro il settore ospiti..
Sono da poco ufficiali i prezzi dell'incontro Livorno-Fiorentina, in ptogramma il 3 Agosto allo stafio Picchi. Prezzi molto alti, i quali stanno causando diverse proteste sia dai tifosi locali che da...
Sono da poco ufficiali i prezzi dell'incontro Livorno-Fiorentina, in ptogramma il 3 Agosto allo stafio Picchi. Prezzi molto alti, i quali stanno causando diverse proteste sia dai tifosi locali che da quelli viola. Ecco il comunicato apparso sul sito del club amaranto:
L’A.S. Livorno Calcio informa che da Venerdì 19 Luglio 2019, dalle ore 16, in tutti punti vendita “Viva Ticket” ed al “Punto Amaranto” dello stadio in piazzale Montello , sarà attiva la prevendita per la gara amichevole Livorno-Fiorentina del 3/8/2019, ore 21.
Questi i prezzi:
PARTITA Livorno – Fiorentina del 03/08/2019 – Ore 21.00
SETTORI INTERO/RIDOTTO
Tribuna Vip 48,00 (+2 euro prevendita)–Tribuna Centrale: 38,00 (+2 euro prevendita)19,00 (+2 euro prevendita)
Tribuna: 28,00 (+2 euro prevendita)14,00 (+2 euro prevendita)
Gradinata: 20,00 (+2 euro prevendita)10,00 (+2 euro prevendita)
Curva Nord: 12,00 (+2 euro prevendita)8,00 (+2 euro prevendita)
Ospiti: 12,00 (+2 euro prevendita)8,00 (+2 euro prevendita)
Il Ridotto è Under 14 (da 3 anni a 14 anni non compiuti il giorno gara)